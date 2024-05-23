Узбекский футболист ЦСКА рассказал об отношении к алкоголю

Футболист московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал об отношении к алкоголю. Его слова приводит Sport24.
По его словам, он никогда не пробовал спиртное.
«И не планирую. И сам не хочу, и религия не позволяет», — заявил полузащитник.
Игрок также рассказал, как его сборная праздновала выход на Олимпиаду.
«Много танцевали и пели — что в автобусе, что в раздевалке. Алкоголь? Нет, ты чего! У нас с алкоголем строго», — добавил Файзуллаев.
20-летний узбекский футболист в нынешнем сезоне провел 21 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ). В его активе четыре забитых мяча и семь результативных передач.
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