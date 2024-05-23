Узбекский футболист ЦСКА рассказал об отношении к алкоголю

Футболист московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал об отношении к алкоголю. Его слова приводит Sport24.

© Lenta.ru

По его словам, он никогда не пробовал спиртное.

«И не планирую. И сам не хочу, и религия не позволяет», — заявил полузащитник.

Игрок также рассказал, как его сборная праздновала выход на Олимпиаду.

«Много танцевали и пели — что в автобусе, что в раздевалке. Алкоголь? Нет, ты чего! У нас с алкоголем строго», — добавил Файзуллаев.

20-летний узбекский футболист в нынешнем сезоне провел 21 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ). В его активе четыре забитых мяча и семь результативных передач.