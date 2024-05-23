Окончательной договоренности между ПСЖ и «Краснодаром» по Сафонову нет

«Пари Сен-Жермен» и «Краснодар» ещё не достигли окончательной договорённости по трансферу голкипера «быков» Матвея Сафонова. Об этом сообщает Transfermarkt.

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Напомним, ранее стало известно, что «Краснодар» и «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера вратаря Матвея Сафонова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.