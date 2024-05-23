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«Болонья» объявила об уходе Мотты, он может возглавить «Ювентус»

Итальянская «Болонья» на официальном сайте объявила об уходе главного тренера Тьяго Мотты.

«Болонья» объявила об уходе Мотты, он может возглавить «Ювентус»
© Чемпионат.com
«Сегодня утром Тьяго Мотта сообщил клубу о своем намерении не продлевать контракт с «Болоньей». Приняв решение к сведению, клуб благодарит тренера за проделанную выдающуюся работу и желает ему удачи на всю оставшуюся карьеру», — написано в заявлении «Болоньи».«За эти два года я встретил подготовленного и побеждающего тренера, который придал команде блестящую игровую индивидуальность. Достижение выхода в Лигу чемпионов отмечает его и всех игроков в истории нашего клуба. Мне бы хотелось, чтобы он остался в «Болонье», но я могу только поблагодарить его и его команду за эти замечательные сезоны и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — сказал президент клуба Джои Сапуто.

«Болонья» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 68 очков за 37 матчей и уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее появилась информация, что Тьяго Мотта согласился возглавить туринский «Ювентус».

Футбол
Тьяго Мотта