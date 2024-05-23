Экс-президент «Барселоны» раскритиковал Хави за слова о будущем клуба

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал слова главного тренера каталонского клуба Хави о непростом экономическом положении сине-гранатовых, которое является препятствием для усиления состава.

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«Мне не понравились слова Хави о будущем «Барселоны». Я за свободу выражения мнений, но тренер сине-гранатовых должен излучать оптимизм и надежду. Всегда нужно иметь позитивный взгляд и мышление. Титул в прошлом году, второе место в этом — в другой команде это было бы огромным успехом», — приводит слова Гаспара Barca Universal.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта планирует уволить главного тренера клуба Хави по завершении сезона. Сообщалось, что причиной такого решения могли стать слова специалиста о сложном экономическом положении команды, из-за которого «Барса» не имеет возможности улучшить состав.