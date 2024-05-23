Шалимов: футболисты «Аталанты» не дали дышать игрокам «Байера»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался по итогам финала Лиги Европы, в котором «Аталанта» обыграла «Байер» (3:0).

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«С «Аталантой» тяжело играть. Футболисты «Аталанты» не дали дышать игрокам «Байера», они сбили их игру. Они выиграли еврокубок впервые в карьере. Думаю, там такая радость, что они уже забыли, с кем играли в финале», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, финал Лиги Европы сезона-2023/2024 состоялся накануне, 22 мая. Игра прошла на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Встреча завершилась победой бергамасков со счётом 3:0. Таким образом, «Аталанта» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы, а «Байер» потерпел первое поражение в этом сезоне.