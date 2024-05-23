Стало известно, кто сменит Хави на посту тренера «Барселоны»

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик сменит Хави на посту наставника каталонской «Барселоны». Об этом в своих соцсетях рассказал журналист Фабрицио Романо.

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До этого Флик отказался возглавить лондонский «Челси».

10 сентября 2023 года Ханс-Дитер Флик был уволен с поста главного тренера сборной Германии. Флик возглавил сборную Германии в 2021 году после успешного периода работы в мюнхенской «Баварии», с которой он сделал требл в 2020 году. Под его руководством немцы неудачно выступили на чемпионате мира в Катаре, не сумев преодолеть групповую стадию турнира.

В 2024 году чемпионом Испании досрочно стал мадридский «Реал». Второе место сейчас занимает «Барселона», имея в активе 79 очков. «Жирона» идет на третьем месте, отставая от сине-гранатовых на четыре очка. До конца чемпионата командам осталось сыграть по два матча.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс.