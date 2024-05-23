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Сафонов сыграет во всех матчах предсезонки «ПСЖ». Директор клуба Кампуш приезжал в Москву и разговаривал с Матвеем перед игрой со «Спартаком» («СЭ»)

Матвей Сафонов сыграет летом во всех предсезонных матчах «ПСЖ».

Сафонов сыграет во всех матчах предсезонки ПСЖ
© Sports.ru

Об этом сообщает заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

Накануне стало известно, что вратарь «Краснодара» близок к переходу в парижский клуб за 20 млн евро.

«Спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш лично приезжал в Москву и разговаривал с Матвеем перед игрой со «Спартаком» (0:1).

Ожидается, что Сафонов примет участие во всех летних товарищеских матчах «ПСЖ» и будет иметь стабильную игровую практику в сезоне», – написал Алланазаров.

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