Сафонов сыграет во всех матчах предсезонки «ПСЖ». Директор клуба Кампуш приезжал в Москву и разговаривал с Матвеем перед игрой со «Спартаком» («СЭ»)
Матвей Сафонов сыграет летом во всех предсезонных матчах «ПСЖ».
Об этом сообщает заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
Накануне стало известно, что вратарь «Краснодара» близок к переходу в парижский клуб за 20 млн евро.
«Спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш лично приезжал в Москву и разговаривал с Матвеем перед игрой со «Спартаком» (0:1).
Ожидается, что Сафонов примет участие во всех летних товарищеских матчах «ПСЖ» и будет иметь стабильную игровую практику в сезоне», – написал Алланазаров.
Сафонов сыграет во всех матчах предсезонки «ПСЖ». Директор клуба Кампуш приезжал в Москву и разговаривал с Матвеем перед игрой со «Спартаком» («СЭ»)
Шубенков о карьере до Олимпиады-2028: «Рассчитываю дотянуть. Пока ничего не отвалится, намерен продолжать тренироваться»
Сергей Шубенков: «Не американцам учить весь мир, как бороться с допингом. Они постоянно выпендриваются, не догадываясь, что являются привилегированными»