Сафонов сыграет во всех матчах предсезонки ПСЖ

Матвей Сафонов сыграет летом во всех предсезонных матчах «ПСЖ».

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Об этом сообщает заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

Накануне стало известно, что вратарь «Краснодара» близок к переходу в парижский клуб за 20 млн евро.

«Спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш лично приезжал в Москву и разговаривал с Матвеем перед игрой со «Спартаком» (0:1).

Ожидается, что Сафонов примет участие во всех летних товарищеских матчах «ПСЖ» и будет иметь стабильную игровую практику в сезоне», – написал Алланазаров.