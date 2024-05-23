Беляев: меня планировали взять в «Зенит» при Манчини и Семаке

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит».

© Чемпионат.com

— Ходили разговоры про ваш трансфер в «Зенит».

— Меня туда действительно планировали взять в зимнее трансферное окно сезона-2017/2018 при Роберто Манчини. Хотели Ваню Новосельцева отправить в Тулу, а меня — в «Зенит». Мы как раз обыграли их в Петербурге (1:0). Плюс у меня был хороший отрезок.

— Хотели там оказаться?

— Кому не хочется играть в «Зените»? Разумеется, я тоже хотел.

— В СМИ писали и о предложении Зенита при Семаке в сезоне-2018/2019.

— Меня вызывали в сборную весь отборочный цикл перед Евро-2020. Я вышел в матче с Сан-Марино. Плюс с «Арсеналом» мы пробились в Лигу Европы. У меня заканчивался контракт, и я мог уйти свободным агентом. К сожалению, в обоих случаях не всё зависело от меня, и я остался в Туле, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.