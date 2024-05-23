Новым президентом «Ахмата» стал 18‑летний Ахмат Кадыров

Новым президентом футбольного клуба «Ахмат» назначен министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, сообщает пресс‑служба клуба.

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Ранее было объявлено, что руководивший клубом на протяжении почти тринадцати лет Магомед Даудов сложил с себя полномочия президента.

— Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты. Одним из вице‑президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов, — говорится в сообщении клуба.

С февраля старший сын Рамзана Кадырова был министром по делам молодежи, до этого 18-летний Ахмат Кадыров занимал пост первого замминистра по физической культуре и спорту.

Сын Рамзана Кадырова Ахмат возглавил министерство спорта Чечни

«Ахмат» после 29 туров занимает 10‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 35 очков. В заключительном туре 25 мая команда из Грозного в гостях сыграет против «Факела».