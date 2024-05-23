«Вест Хэм» объявил о назначении Лопетеги на должность главного тренера

«Вест Хэм» назначил на пост главного тренера испанца Хулена Лопетеги, сообщает пресс‑служба команды.

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Бывший тренер «Севильи» и «Вулверхэмптона» официально приступит к работе с «молотобойцами» с 1 июля.

В начале мая «Вест Хэм» объявил, что по завершении сезона‑2023/24 клуб покинет Дэвид Мойес, который занимал должность главного тренера лондонской команды с декабря 2019 года.

Последним клубом Лопетеги был английский «Вулверхэмптон», который он покинул в 2023 году.

В прошедшем сезоне «Вест Хэм» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 52 очка в 38 матчах.