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Каррера подтвердил, что приедет в Москву, чтобы посетить премию «Герои РПЛ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил «Матч ТВ», что прилетит в Москву в ближайшее время.

Каррера приедет на премию «Герои РПЛ» в Москве
© Матч ТВ

Ранее Telegram‑канал футбольной команды «Матч ТВ» сообщил, что Каррера приедет в Москву, чтобы участвовать в премии «Герои РПЛ».

— Да, я приеду в Москву, чтобы поучаствовать в премии «Герои РПЛ». Планирую посетить один из матчей, но пока не знаю какой, — сказал Каррера «Матч ТВ»

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Премия Winline Герои РПЛ 23/24 пройдет 26 мая в Москве.

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