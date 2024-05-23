Каррера приедет на премию «Герои РПЛ» в Москве

Каррера подтвердил, что приедет в Москву, чтобы посетить премию «Герои РПЛ»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил «Матч ТВ», что прилетит в Москву в ближайшее время.
Ранее Telegram‑канал футбольной команды «Матч ТВ» сообщил, что Каррера приедет в Москву, чтобы участвовать в премии «Герои РПЛ».
— Да, я приеду в Москву, чтобы поучаствовать в премии «Герои РПЛ». Планирую посетить один из матчей, но пока не знаю какой, — сказал Каррера «Матч ТВ»
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Премия Winline Герои РПЛ 23/24 пройдет 26 мая в Москве.