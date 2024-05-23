В ЦСКА рассказали о сроках возвращения Торопа на поле

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии вратаря красно-синих Владислава Торопа.

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«Оперировал великолепный хирург. Вчера выписали, завтра будет на тренировке. Пока не тренироваться, пока он просто придет в гости. По большому счету реабилитация уже началась. Думаю, что в течение 3–3,5 месяцев мы вправе ожидать Владислава на поле, — сказал Безуглов в эфире «Матч ТВ».

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что Владислав был выписан из больницы.

20-летний голкипер столкнулся с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в рамках второго матча финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, 4:5 пен.). Вратарь сломал лицевую кость. После случившегося футболист из Казахстана извинился в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Тороп провел 16 игр, в которых пропустил 13 мячей и 6 раз сыграл на ноль. Контракт футболиста с армейским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

После 29 туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков. В следующем матче москвичи встретятся с «Уралом». Игра пройдет 25 мая в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.