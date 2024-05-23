Канчельскис: Миранчук заслужил победу в Лиге Европы

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о положении Алексея Миранчука в «Аталанте» после победы итальянской команды в финале Лиги Европы с «Байером» (3:0). По его мнению, Миранчук заслужил находиться в команде и выиграть с ней второй по значимости еврокубковый турнир.

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«Рад за Миранчука. Поздравляю его! О причинах того, что Миранчук не вышел в финале мы можем только догадываться. Здесь лучше адресовать вопрос главному тренеру. Но Миранчук — часть команды. Он заслужил эту победу и был частью команды, с чем мы его и поздравляем», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из «Локомотива». С тех пор за итальянскую команду в 96 матчах на его счету 13 голов и 19 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на один сезон.