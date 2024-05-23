«Спартак» пытался приобрести Сафонова зимой

Московский «Спартак» пытался приобрести голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в зимнее трансферное окно, красно-белые предлагали € 15 млн за вратаря сборной России. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

© Чемпионат.com

По информации источника, «Краснодар» ответил на предложение «Спартака» категоричным отказом. Напомним, ранее появилась информация, что ПСЖ» достиг договорённости о приобретении Сафонова. Сам голкипер дал добро на переход. Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая — начале июня.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.