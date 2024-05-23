КДК РФС оштрафовал «Пари НН» за неявку Илича на пресс‑конференцию

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «ПАРИ НН» оштрафован на 40 тысяч рублей за неявку главного тренера Саши Илича на флеш‑интервью и пресс‑конференцию после матча с ЦСКА.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

В понедельник «ПАРИ НН» дома проиграл ЦСКА в матче 29‑го тура МИР РПЛ со счетом 2:6. «Матч ТВ» сообщал, что Илич не пришел на обязательные флеш‑интервью и пресс‑конференцию после игры.

— Илич отказался от флеш‑интервью и не принял участие в пресс‑конференции. Клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. 20 тысяч — за флеш‑интервью и 20 тысяч — за пресс‑конференцию. (Также) зафиксировано нарушение технического регламента у «ПАРИ НН»: во время проведение предматчевой церемонии клуб нарушил согласованную процедуру свертывания дополнительного баннера. За данное нарушение «ПАРИ НН» оштрафован (еще) на 20 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

Илич возглавил «ПАРИ НН» в мае, под руководством серба команда сыграла со «Спартаком» (0:0), «Сочи» (1:6) и ЦСКА (2:6).

Нижегородцы набрали 29 очков и занимают 14‑е место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре «ПАРИ НН» 25 мая сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

Все восемь матчей 30‑го тура МИР РПЛ пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 (мск).