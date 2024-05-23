Беляев рассказал, против каких нападающих в РПЛ ему было сложнее всего играть

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», назвал трёх нападающих из Российской Премьер-Лиги, против которых ему было сложнее

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— Назовите трёх футболистов, против которых вам было сложнее всего играть.

— Три — слишком мало, сложно определиться. Назову Сейду Думбия, Халка, Ласина Траоре, Данни, Аршавина и Кержакова. Все они очень неприятные. Кошмар любого защитника в РПЛ, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Отметим, что ни один из упомянутых игроков уже не выступает в Российской Премьер-Лиге. Беляев перешёл в «Ленинградец» из «Арсенала» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 275 тыс.