Каррера оценил вклад Миранчука в победу в Лиге Европе

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о победе «Аталанты» в Лиге Европы.

© Спорт день за днем

«Безусловно, Миранчук причастен к победе «Аталанты» в Лиге Европы. Однозначно. Алексей не сыграл в финале, но он — часть команды. Миранчук проводит хороший сезон и он точно внес свой вклад в успех «Аталанты» в этом году», – приводит слова Карреры «РБ Спорт».

«Аталанта» выиграла Лигу Европы. Команда Гасперини взяла свой первый евротрофей за всю историю клуба. Главный герой матча – Адемола Лукман, который стал вторым игроком в истории турнира с хет-триком в финальном матче против «Байера».

Также стоит отметить, что трофей взял и российский полузащитник Алексей Миранчук. Но он на поле в решающем матче так и не вышел.

Историческая победа «Аталанты» и не менее историческое поражение «Байера» вызвали огонь в прессе. По команде Алонсо жёстко прошлись в Германии.