Каррера оценил вклад Миранчука в победу в Лиге Европе
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о победе «Аталанты» в Лиге Европы.
«Безусловно, Миранчук причастен к победе «Аталанты» в Лиге Европы. Однозначно. Алексей не сыграл в финале, но он — часть команды. Миранчук проводит хороший сезон и он точно внес свой вклад в успех «Аталанты» в этом году», – приводит слова Карреры «РБ Спорт».
«Аталанта» выиграла Лигу Европы. Команда Гасперини взяла свой первый евротрофей за всю историю клуба. Главный герой матча – Адемола Лукман, который стал вторым игроком в истории турнира с хет-триком в финальном матче против «Байера».
Также стоит отметить, что трофей взял и российский полузащитник Алексей Миранчук. Но он на поле в решающем матче так и не вышел.
Историческая победа «Аталанты» и не менее историческое поражение «Байера» вызвали огонь в прессе. По команде Алонсо жёстко прошлись в Германии.