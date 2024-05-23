Бубнов ответил, является ли уход Джикии потерей для «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об уходе защитника Георгия Джикии из московского «Спартака». Ранее клуб сообщил, что Джикия покинет красно-белых после завершения контракта. 30-летний Георгий Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года.

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