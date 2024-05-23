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Еще два клуба наказали за назвавших «Зенит» позором российского футбола фанатов

Московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» наказали за скандирования болельщиков, которые называли петербургский «Зенит» позором российского футбола. Об этом Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Еще два клуба наказали за фанатов, назвавших «Зенит» позором российского футбола
©  Lenta.ru

Столичная команда заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей, клуб из Чечни обязали выплатить 30 тысяч. Инциденты произошли в матче грозненцев с «Зенитом», а также во встрече «Динамо» с «Крыльями Советов» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

8 мая за такое же скандирование болельщиков был оштрафован «Факел». Воронежцев обязали заплатить 30 тысяч рублей.

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири объяснил поведение фанатов. По его словам, это связано с большим количеством легионеров у сине-бело-голубых.

Футбол
Ираклий Квеквескири
Артур Григорьянц
Крылья Советов
Динамо
РФС
Зенит