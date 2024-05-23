Булыкин предложил назначить иностранца в «Краснодар»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о новом тренере для «Краснодара».

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Может позовёт Моуринью, Клоппа, Тен Хага, кто там ещё освобождается? Это, конечно, нереально, но есть специалисты, которые могут привнести что-то новое в «Краснодар». Я бы поставил иностранца с именем, который уже выигрывал что-то в своей карьере», – приводит слова Булыкина Leagalbet.

В марте Мусаев стал главным тренером вместо Владимира Ивича в «Краснодаре». На тот момент команда с 39 очками занимала второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

Под руководством Мусаева «Краснодар» одержал четыре победы, сыграл вничью дважды и потерпел три поражения. После 29 туров команда с 53 очками занимает третье место в РПЛ. На высших позициях находятся «Зенит» (54 очка) и «Динамо» (56).

В заключительном туре чемпионата России «Краснодар» сыграет против «Динамо». Этот матч может стать чемпионским для «быков». Им нужна победа над бело-голубыми и потеря очков «Зенитом» в матче с «Ростовом».