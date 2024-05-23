Голкипера из «Краснодара» перекупает крупнейший французский клуб

Парижский клуб «Пари Сен-Жермен» уже связывался с руководством «Краснодара» насчет возможного трансфера игрока, и сделка может состояться со дня на день после завершения сезона в РПЛ. По источникам «РБК Спорт», сам Сафонов уже дал согласие на переезд в ПСЖ.

Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, Матвей Сафонов может сыграть во всех летних товарищеских матчах ПСЖ и будет иметь стабильную игровую практику по ходу сезона.

Почему переезд Сафонова во Францию кажется нереальным и какие успехи он может принести ПСЖ? Отвечает футбольный журналист, корреспондент «Российской газеты», автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов:

— Для меня, честно говоря, вся эта история оказалась неожиданной, потому что никакой информации, как обычно бывает, не просачивалось. Что касается самого Матвея Сафонова, то это один из лучших вратарей России, он регулярно вызывается в сборную России. Но правда, как мне кажется, в последнее время нельзя сказать, что он показывает топ-игру, потому что в этом сезоне несколько вратарей играли как минимум не хуже Матвея. Но так или иначе он постоянно в национальной сборной, и в общем-то, наверное, ниже своего уровня довольно высокого, тем более по меркам нынешнего российского чемпионата, не опускается. Что касается варианта с Францией, у нас в чемпионате Франции уже играет давно Александр Головин за «Монако», и вот этот сезон в «Гавре» провел Далер Кузяев — это тоже все игроки сборной России. Соответственно, если сделка все-таки совершится, то Матвей Сафонов не будет первопроходцем. Понятно, что нужно делать ссылку на то, что Матвея приглашают как второй номер, как дублера Джанлуиджи Доннаруммы — итальянского вратаря, и нужно быть готовым к тому, что Матвей в расцвете сил окажется на скамейке запасных. И пойдет ли это на пользу ему, большой вопрос.

— Все-таки почему на него обратили они внимание?

— Потому что это один из лучших вратарей Европы на данный момент. Да, российский чемпионат находится в определенных рамках сейчас, наши клубы не играют в еврокубках, но так или иначе Сафонов засветился с «Краснодаром» и в Лиге чемпионов в том числе. Кстати, играли они тогда против французского «Ренна», я думаю, что на него еще тогда обратили внимание. Поэтому интерес Франции не на пустом месте.

В текущем сезоне РПЛ Матвей Сафонов принял участие в 29 матчах, десять из которых сыграл на ноль.

В составе сборной России Сафонов играет с лета 2021 года. За это время он провел 13 матчей, в том числе сыграл на Евро-2020.