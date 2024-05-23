FA предъявила обвинения футболисту «Вест Хэма»

Футбольная ассоциация (FA) предъявила обвинения полузащитнику «Вест Хэма» Лукасу Пакете в связи с нарушением футболистом правил, связанных с игрой на ставках. Бразильца обвиняют в возможном влиянии на матчи с «Лестером» 12 ноября 2022 года, «Астон Виллой» 12 марта 2023 года, «Лидсом» 21 мая 2023 года, а также «Борнмутом» 12 августа 2023 года.

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— Утверждается, что Пакета напрямую пытался повлиять на ход, проведение или любой другой аспект или событие в этих матчах, намеренно стремясь получить карточку и повлиять на рынок ставок, чтобы одно или несколько лиц получили прибыль, — говорится в заявлении FA.

В заявлении отмечается, что футболисту дали время до 3 июня, чтобы ответить на предъявленные обвинения. О расследовании FA стало известно в августе 2023 года, когда несколько букмекерских контор в Бразилии получили необычное количество ставок на то, что игрок получит предупреждение в игре против «Астон Виллы». СМИ также сообщали, что это расследование стало причиной срыва трансфера футболиста в «Манчестер Сити» летом 2023 года.