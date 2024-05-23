В "Венеции" уточнили, когда Денис Черышев покинет клуб

Спортивный директор "Венеции" Филиппо Агомери Антонелли рассказал о будущем российского полузащитника Дениса Черышева.

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"Мы точно не будем предлагать новый контракт. Он покинет команду", - цитирует Антонелли "Матч ТВ".

Денис Черышев перешёл в итальянскую "Венецию" летом 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за клуб десять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 700 тысяч евро. По итогам сезона "Венеция" заняла третье место в турнирной таблице итальянской Серии Б и сыграет в стыковых матчах за право выхода в Серию А.