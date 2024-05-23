Даудов объяснил назначение сына Кадырова на пост главы ФК «Ахмат»

Магомед Даудов, экс-президент грозненского футбольного клуба «Ахмат», объяснил назначение 18-летнего Ахмата Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, на пост главы команды. Заявление опубликовано в Telegram-канале клуба.

© Министерство Чеченской Республики по делам молодежи

Функционер напомнил, что клуб был воссоздан при активном содействии первого президента Чечни Ахмата-хаджи Кадырова. Его становление проходило на глазах и при участии главы ЧР Рамзана Кадырова.

В конце 2011 года, отметил Даудов, Рамзан Ахматович передал ему полномочия президента клуба. За 13 лет команда стала стабильным участником Российской Премьер-Лиги. Все футболисты получали зарплату своевременно.

В преддверии нового чемпионата, заметил экс-глава клуба, он вышел с предложением назначить президентом клуба министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова.

«Он молодой, энергичный, любит футбол и хорошо в нем разбирается. Считаю, будет правильным дать молодым, амбициозным людям направление на новый вектор развития клуба для будущих успехов, побед и достижений», — пояснил Даудов.

Бывший глава ФК резюмировал, что остается почетным президентом клуба и продолжит работать на благо родной команды.