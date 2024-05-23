Мбаппе за 18 млн евро купил особняк в Мадриде. По соседству находятся дома Рамоса и Ричарда Гира
Килиан Мбаппе купил недвижимость в Мадриде.
Французский футболист приобрел особняк в мадридском районе Ла Моралеха за 18 миллионов евро, сообщает La Razon. Акт купли-продажи был подписан во вторник.
Отмечается, что Мбаппе выбрал этот вариант, так как база «Реала» находится всего в 5 минутах езды оттуда.
По соседству с новым жильем Мбаппе находится дом актера Ричарда Гира, а напротив – дом Серхио Рамоса. Испанский футболист живет там, когда приезжает в Мадрид.
Ранее утверждалось, что француз купит именно особняк Рамоса.
Напомним, Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в мае. Сообщалось, что он близок к переходу в «Реал», однако стороны еще не объявили об этом официально.
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Мбаппе за 18 млн евро купил особняк в Мадриде. По соседству находятся дома Рамоса и Ричарда Гира