Кержаков высказался о предстоящем матче с «Ростовом»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мыслями о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», а также заявил, что результат параллельной встречи «Краснодара» и «Динамо» может повлиять на игру сине-бело-голубых. Оба матча состоятся 25 мая и начнутся одновременно, в 16:30 по московскому времени.

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«Будем ли следить за матчем в Краснодаре? Информация, думаю, в любом случае будет просачиваться. В перерыве точно — хочешь ты того или нет. Скамейка точно окажется в курсе. Может ли эта информация как‑то влиять на нас? Да. Но при этом гораздо важнее, чтобы пришёл полный стадион. «Ростов» будет играть на победу, а не приедет отбывать номер. Сейчас игра у них, по моим наблюдениям, немного изменилась, со сменой вратаря в том числе. Стали действовать чуть проще. Но результат появился, команда сейчас на ходу», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.