Мбаппе купил особняк за €18 млн в Мадриде

Французский нападающий Килиан Мбаппе приобрел недвижимость в Мадриде. Об этом сообщает издание La Razon.

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Футболист приобрел дом за €18 млн в районе Ла Моралеха. По информации источника, договор купли-продажи был заключен 22 мая. Футболист купил жилище по соседству с виллой защитника «Севильи» Серхио Рамоса и особняком американского актера Ричарда Гира.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский клуб. Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, то «ПСЖ» форвард покидает в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети. При этом пока официально о переходе объявлено не было. Ожидается, что это случится в июне 2024 года.