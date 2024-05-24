Слуцкий научил игроков из Китая русской традиции «присесть на дорожку»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа», российский специалист Леонид Слуцкий научил игроков своей команды русской традиции «присесть на дорожку».

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В социальных сетях было опубликовано видео из раздевалки «Шанхая» — футболисты на несколько секунд присаживаются на свои места перед выходом на поле для проведения матча.

Российский специалист возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела 14 официальных матчей, в которых не потерпела ни одного поражения.

До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.