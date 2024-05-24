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Слуцкий научил игроков "Шанхай Шэньхуа" русской традиции "присесть на дорожку"

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа», российский специалист Леонид Слуцкий научил игроков своей команды русской традиции «присесть на дорожку».

Слуцкий научил игроков из Китая русской традиции «присесть на дорожку»
© Газета.Ru

В социальных сетях было опубликовано видео из раздевалки «Шанхая» — футболисты на несколько секунд присаживаются на свои места перед выходом на поле для проведения матча.

Российский специалист возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела 14 официальных матчей, в которых не потерпела ни одного поражения.

До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

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