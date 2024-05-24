Агент Раконьяца сообщил, что ищет для него новый клуб

Агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца Игор Глушевич заявил, что ищет для своего клиента новый клуб.

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Раконьяц присоединился к «Локомотиву» в 2022-м году. Сейчас он играет в аренде в сербском клубе «ТСЦ Бачка Топола». Контракт с «железнодорожниками» рассчитан на четыре года.

«Мы ищем новый клуб для Раконьяца, ищем варианты. Вероятно, это будет новая аренда», — цитирует Глушевича «Спорт-Экспресс».

Раконьяцу 24 года. В составе сербской команды он провел 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами. В «Локомотиве» футболист сыграл в 12 матчах. Он также выступал на правах аренды в «Црвене Звезде».

С 2022-го года входит в состав национальной сборной Черногории. В ней он дебютировал 28 марта.

Портал Transfermakt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

«Локомотив» после 29-ти туров идет четвертым с 50 очками. Лидирует «Динамо», набравшее 56 очков.