$90.25+0.0697.88-0.02
Войти в почту

Агент Раконьяца сообщил, что ищет для него новый клуб

Агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца Игор Глушевич заявил, что ищет для своего клиента новый клуб.

Агент Раконьяца сообщил, что ищет для него новый клуб
© Спорт день за днем

Раконьяц присоединился к «Локомотиву» в 2022-м году. Сейчас он играет в аренде в сербском клубе «ТСЦ Бачка Топола». Контракт с «железнодорожниками» рассчитан на четыре года.

«Мы ищем новый клуб для Раконьяца, ищем варианты. Вероятно, это будет новая аренда», — цитирует Глушевича «Спорт-Экспресс».

Раконьяцу 24 года. В составе сербской команды он провел 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами. В «Локомотиве» футболист сыграл в 12 матчах. Он также выступал на правах аренды в «Црвене Звезде».

С 2022-го года входит в состав национальной сборной Черногории. В ней он дебютировал 28 марта.

Портал Transfermakt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

«Локомотив» после 29-ти туров идет четвертым с 50 очками. Лидирует «Динамо», набравшее 56 очков.

Футбол
Игор Глушевич
Динамо