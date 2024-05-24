Павлюченко рассказал, как чуть не опоздал на тренировку из-за Бекхэма

Бывший лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о том, как чуть не опоздал на тренировку английского клуба из-за экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвида Бекхэма. Напомним, экс-полузащитник некоторое время поддерживал форму на базе «шпор».

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«Из-за Бекхэма я чуть не опоздал на тренировку. У нас был заезд на базу через лес: где-то километр нужно было проехать после поворота с трассы. И вот как-то раз я поворачиваю, а там людей и камер просто тьма. Я думал, королева приехала посмотреть нашу тренировку, не меньше! Не мог проехать, чуть не опоздал в итоге. Захожу в раздевалку, здороваюсь со всеми, и тут смотрю: Бекхэм сидит. Я ему: «Good Morning!» А он так скромно: «Хэллоу, я Дэвид», – рассказал Павлюченко в эфире телеканала 2х2.

Напомним, Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. За этот период он принял участие в 113 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и 10 результативными передачами.