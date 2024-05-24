Талалаев: Хотел бы позвать в «Химки» Сперцяна

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о желаемых игроках в своем клубе.

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«Хотел бы позвать в «Химки» Сперцяна. Почему не Тюкавина? Для того чтобы Тюкавин забивал, под него нужно было бы привезти такую линию опорников, которой сейчас располагает Марцел Личка», — цитирует Талалаева «СЭ».

Подмосковному клубу удалось выйти в элитный чемпионат России благодаря поражению «Акрона» в очном противостоянии с тульским «Арсеналом». Команда из Тольятти уступила со счетом 0:1 и потеряла шансы на прямое попадание в РПЛ.

Ранее появился новый инсайд про полузащитника «Краснодара» Сперцяна. «Боруссия» из Дортмунда пристально следит за Эдо. Любимчик местной публики Марко Ройс покинет команду из Дортмунда. Сперцян – как вариант на замену. Так пишет Transfermarkt. Эдик близок к большому клубу второе лето подряд. За ним следили год назад большие европейские клубы.