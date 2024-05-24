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Аспас назвал Мостового лучшим футболистом «Сельты», которого видел как болельщик

Центральный нападающий «Сельты» Яго Аспас назвал бывшего игрока сборных России и СССР Александра Мостового лучшим футболистом испанского клуба, которого видел как болельщик.

Аспас назвал Мостового лучшим футболистом «Сельты»
© Чемпионат.com
«Лучший игрок «Сельты», которого вы видели как болельщик? Мостовой. Без сомнения», — приводит слова Аспаса Marca.Okko.

Напомним, Мостовой выступал за испанскую «Сельту» с 1996-го по 2004 год. В её составе он принял участие в 277 матчах во всех турнирах, в которых отметился 71 голом и 22 результативными передачами. Также Александр успел поиграть в составе «Красной Пресни», московского «Спартака», португальской «Бенфики», французских «Кана» и «Страсбурга», а также испанского «Алавеса». В составе «Сельты» Мостовой стал победителем Кубка Интертото в 2000 году.

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