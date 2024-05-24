«Барселона» выступила с заявлением о снятии обвинений с клуба по делу Негрейры

Пресс-служба каталонской «Барселоны» прокомментировала решение суда снять с клуба обвинения по делу Негрейры. Ранее в СМИ сообщалось о том, что суд Барселоны принял решение в пользу клуба.

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«Барселона» выражает своё удовлетворение решением, вынесенным сегодня судом Барселоны, поскольку оно подтверждает подход, защищаемый клубом, и отвергает гипотезу о предполагаемом преступлении во взяточничестве. Мы сохраняем убеждённость в том, что через суд можно окончательно выяснить факты, являющиеся предметом жалобы, и доказать абсолютную невиновность клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.Okko.

Напомним, суд Барселоны расследовал выплаты каталонской команды бывшему вице-президенту технического комитета судей (СТА) Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 год на сумму более € 7,5 млн.