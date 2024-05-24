«ПСЖ» предложил «Наполи» 100 млн евро за Кварацхелию. В нем видят замену Мбаппе (La Gazzetta dello Sport)
Хвича Кварацхелия может перейти в «ПСЖ».
Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, парижский клуб предложил «Наполи» 100 млн евро за грузинского вингера.
Кварацхелия – приоритетный вариант «ПСЖ» на замену Килиану Мбаппе, который покинет команду этим летом.
Однако Хвича является неприкасаемым игроком для президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса, который готов продлить с ним контакт с повышением зарплаты до 5-6 миллионов евро и отступными в размере 150 миллионов евро. Этот план итальянский клуб хочет реализовать до Евро-2024.
Текущий контракт Кварацхелии рассчитан до 2027 года.
В этом сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за «Наполи».