Андрей Лунев мог перейти в московский «Спартак»

Спортивный юрист Антон Смирнов, ранее представлявший интересы российского голкипера Андрея Лунёва, рассказал, что вратарь мог перейти в московский «Спартак». Изначально руководство клуба было заинтересовано в Лунёве, но в конечном итоге сделку забраковал спортивный директор красно-белых Томаш Амарал. Причина такого решения португальца — возраст голкипера. В «Спартаке» хотят подписывать более молодых игроков, которых в перспективе можно перепродать.

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