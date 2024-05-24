Бруну Фернандеш рассказал, как воспринял новость о переходе в «Юнайтед».

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«Я никогда не забуду, где я был четыре года назад, когда узнал, что у меня появилась возможность приехать сюда. Я стоял в гардеробной нашей спальни в Лиссабоне. Мой агент позвонил мне около 10 часов вечера, а моей дочери тогда было всего три года, так что нам пора было идти спать. Я зашел в гардеробную, чтобы не шуметь.

На протяжении всей своей карьеры я говорил агенту: «Не хочу слышать ни о каком трансфере, пока он не станет на 100% реальным. Не хочу отвлекаться, пока не поступит официальное предложение». Так что я знал, если он звонит мне в такой час, что-то случилось.

– Ты готов услышать новости?

– О чем?

– О переходе.

– О переходе куда? В «Тоттенхэм»?

– В «Юнайтед».

– Ты шутишь?

– Нет, нет, я серьезно. В «Юнайтед», все улажено. Теперь это зависит только от тебя. Что ты собираешься делать?

Я даже не ответил. Я пытался сдерживать слезы. В этот момент моя жена Ана искала меня в спальне. Она открыла дверь, и спросила, почему я в гардеробной.

Я говорю: «Это Мигель. Он только что позвонил и сказал, что «Юнайтед» хочет подписать меня». Она спросила: «Подожди… Ты плачешь?» Я ответил: «Я не знаю! Думаю, это от счастья!»

Стоит представить мою ситуацию. Ходили слухи о том, что мной интересуются клубы Премьер-лиги, но единственным конкретным вариантом был «Тоттенхэм». Сейчас мне это кажется странным, но тогда я был взволнован, одной из моих жизненных целей была игра в Премьер-лиге. В итоге клубы не смогли договориться, и сделка сорвалась.

Прошло несколько месяцев, начался новый сезон, и я попытался заглушить весь шум. Поэтому, когда мой агент позвонил мне в январе, я был немного шокирован его словами про «Юнайтед».

Я сказал Ане буквально следующее: «Я чувствую, что уже живу мечтой в «Спортинге». Но это… Это больше, чем мечта. Это «Манчестер Юнайтед», – написал капитан манкунианцев в колонке The Players’ Tribune.