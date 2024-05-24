Медина объяснил, почему игра за «Спартак» не сравнится с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина рассказал, в чём разница игры в составе красно-белых и в составе другого столичного клуба — ПФК ЦСКА. Напомним, Медина перешёл в «Спартак» именно из стана армейской команды.

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— Ты в «Спартаке» уже год, и за этот год очень много произошло с клубом и вокруг него. Почему в «Спартаке» не бывает спокойно?

— Потому что это «Спартак» — главная команда страны. Все говорят о «Спартаке»: в СМИ, на телевидении, обычные люди. Это не сравнится с игрой за ЦСКА, например. В «Спартаке» на тебя фокус гораздо больше. Когда переходил сюда – понимал это. Для меня это не проблема, — сказал Хесус Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.