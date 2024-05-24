Гендиректор «Пари НН» показал Черчесову базу и стадион клуба

Генеральный директор «Пари Нижнего Новгорода» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что Станислав Черчесов посетил базу клуба, чтобы ознакомиться с ннфраструктурой клуба.

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«Основная цель поездки Станислава Саламовича была в том, чтобы посетить международную цифровую конференцию, которая в эти дни проходит в Нижнем Новгороде. Это его основная программа. Параллельно нашлось время показать ему нашу арену и базу. Думаю, если и был контакт с кем‑то, то он носил на индивидуальный характер», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Матч ТВ».

Черчесов не работает тренером с июля 2023 года. Тогда он был уволен из «Ференцвароша» после вылета из второго квалификационного раунда «Лиги Чемпионов» УЕФА.

После 29 туров «Пари НН» с 29 очками идет в зоне стыковых матчей РПЛ, занимая 14-е место в РПЛ. Команда не выигрывает девять матчей подряд: восемь поражений и одна ничья.

В заключительном туре РПЛ нижегородцы сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч в Самаре пройдет 25 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.