Медина: Для золота «Спартаку» надо исправить совсем мелкие вещи
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, что клубу надо изменить для завоевания золота РПЛ.
«На самом деле, для золота нам надо исправить совсем мелкие вещи: не терять очки в матчах с командами ниже уровнем и прибавить в агрессии», – приводит слова Медины «Чемпионат».
После 29 туров «Спартак» с 49 очками занимает пятое место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Динамо» - семь очков.
В заключительном туре «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом». Матч пройдет 25 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.
В последний раз «красно-белые» выиграли чемпионат России в сезоне 2016/17. Последний титул был завоеван командой в сезоне 2021/22 – Кубок России.