Медина: для золота «Спартаку» надо исправить совсем мелкие вещи

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, что клубу надо изменить для завоевания золота РПЛ.

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«На самом деле, для золота нам надо исправить совсем мелкие вещи: не терять очки в матчах с командами ниже уровнем и прибавить в агрессии», – приводит слова Медины «Чемпионат».

После 29 туров «Спартак» с 49 очками занимает пятое место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Динамо» - семь очков.

В заключительном туре «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом». Матч пройдет 25 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

В последний раз «красно-белые» выиграли чемпионат России в сезоне 2016/17. Последний титул был завоеван командой в сезоне 2021/22 – Кубок России.