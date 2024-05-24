«Манчестер Сити» предложит Гвардиоле новый контракт на 10 лет

Руководство «Манчестер Сити» намерено предложить главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле новое трудовое соглашение, рассчитанное на десять лет. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, боссы «Манчестер Сити» не будут оказывать давление на испанского специалиста и примут любое его решение. Подчёркивается, что некоторое время назад состоялся ужин, на котором Гвардиола обсудил ситуацию со своим контрактом, истекающим летом следующего года, с одним из ключевых футболистов команды.

Напомним, 53-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Манчестер Сити» летом 2016 года. За этот период манкунианцы выиграли 17 трофеев, включая шесть титулов чемпионата Англии и Лигу чемпионов (сезон-2022/2023).