ПСЖ готов купить у «Наполи» Кварацхелию

Руководство «Пари Сен-Жермен» готово предложить «Наполи» € 60 млн за покупку 23-летнего крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает журналист L’Équipe Лоик Танзи.

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По информации источника, на текущий момент французский гранд ещё не сделал официального предложения «Наполи». Однако подчёркивается, что переговорный процесс уже был инициирован.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.