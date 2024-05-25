Вратарь «Краснодара» Сафонов отреагировал на слухи о переговорах с «ПСЖ»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что не может в данный момент подтвердить или опровергнуть переговоры с «Пари Сен‑Жермен».

Ранее издание Legalbet сообщило, что Сафонов близок к переходу в «ПСЖ», клубы уже ведут переговоры. 25‑летний россиянин рассматривается французами как сменщик Доннаруммы. Позже комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в эфире программы «Все на Матч!» рассказал, что Сафонов встречался с руководством французского «ПСЖ» в Москве.

— Я не могу подтвердить или опровергнуть переговоры с «ПСЖ», — передает слова Сафонова корреспондент «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25‑летний Сафонов сыграл в 30 матчах МИР РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 11 встреч «на ноль».

В заключительном туре чемпионата России «Краснодар» дома обыграл «Динамо» и занял второе место.