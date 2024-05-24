Полузащитника сборной Бразилии могут дисквалифицировать на 10 лет

Бразильскому хавбеку "Вест Хэма" Лукасу Пакета грозит длительный бан. По информации Daily Mail, атакующий полузащитник "Вест Хэма" и сборной Бразилии Лукас Пакета может быть дисквалифицирован на 10 лет после обвинений в нарушении правил о ставках. Сообщается, что 26-летний игрок подозревается в намеренном получении желтых карточек в нескольких матчах АПЛ с целью получения прибыли от ставок на эти события.

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Сам футболист отвергает все обвинения, выдвинутые Футбольной ассоциацией Англии.

В этом сезоне Пакета провел за "Вест Хэм" 43 матча, в которых забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.