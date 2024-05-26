Тен Хаг настаивает, чтобы его будущее в «Юнайтед» было определено как можно скорее

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы руководство «красных дьяволов» в самое ближайшее время сообщило ему, продолжит ли он возглавлять манкунианцев или нет. Об этом сообщает Sky Sports.

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По информации источника, на следующей неделе «Манчестер Юнайтед» проведёт полноценный анализ нынешнего сезона и на его основании примет решение о будущем нидерландского специалиста. Подчёркивается, что до завершения этого анализа, «Манчестер Юнайтед» не намерен предпринимать какие-либо действия в отношении тен Хага.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство «красных дьяволов» уволит 54-летнего специалиста после финала Кубка Англии, который состоялся вчера, 25 мая. В финале подопечные тен Хага обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.