Мюнхенская «Бавария» определилась с новым главным тренером, им станет бельгиец Венсан Компани. Об этом пишет Sky Sports.

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«Бавария» должна будет выплатить компенсацию в размере 10-12 миллионов евро нынешнему клубу Компани — английскому «Бернли». Под руководством бельгийца эта команда по итогам нынешнего сезона вылетела из Английской Премьер-лиги (АПЛ), заняв предпоследнее место.

Контракт 38-летнего специалиста с мюнхенским клубом будет рассчитан до лета 2027 года. Карьеру тренера Компани начал в 2019-ом, когда возглавил бельгийский «Андерлехт». Со своей второй командой, «Бернли», Компани выиграл Чемпионшип в сезоне 2022/2023.

Ранее главным претендентом на пост тренера «Баварии» вместо Томаса Тухеля называли немца Ханса-Дитера Флика. По неофициальным данным, он возглавит испанскую «Барселону», сменив Хави.