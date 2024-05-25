Дмитрий Аленичев назвал чемпиона РПЛ сезона-2023/2024

Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил уверенность, что чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 станет московское «Динамо».

— Хочется услышать от вас чёткий прогноз: как завершатся матчи «Краснодар» — «Динамо» и «Зенит» — «Ростов»? — «Зенит» однозначно обыграет «Ростов», а «Динамо» не проиграет «Краснодару». Соответственно, «Динамо» станет чемпионом. — «Динамо» не станет играть на ничью, которая их устраивает? — Уверен, «Динамо» не будет десятью полевыми игроками ставить «автобус» и играть исключительно в своей штрафной, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, за тур до завершения сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги первое место с 56 очками в 29 матчах занимает московское «Динамо», на второй строчке таблицы находится набравший 54 очка «Зенит», третьим является «Краснодар», в активе которого 53 очка.

Судьба чемпионского звания решится в двух матчах 30-го тура РПЛ — «Краснодар» — «Динамо» в Краснодаре и «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубым для финиша на первом месте необходима собственная победа и поражение «Динамо», «быки» станут чемпионами только при своей победе и потере очков петербуржцами, бело-голубым для получения золотых медалей достаточно не проиграть самим.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.