«Химки» выиграли Первую лигу, победив в матче заключительного тура «Черноморец»

Завершился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, в котором подмосковные «Химки» принимали новороссийский «Черноморец». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Сельдяков из Балашихи. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Уже на 10-й минуте матча счёт в игре открыл защитник «Черноморца» Артём Воропаев. Однако в начале второго тайма, на 49-й минуте, нападающий «Химок» Александр Руденко сравнял счёт, реализовав пенальти. Затем, на 76-й минуте, вышедший на замену форвард подмосковной команды Тимур Касимов забил второй мяч хозяев.

Таким образом, «Химки» выиграли Первую лигу. В активе команды Андрея Талалаева по итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги 66 очков за 34 матча. «Черноморец», несмотря на поражение, сохранил прописку в Первой лиге, имея после аналогичного количества игр 35 очков и занимая 14-е место.