"Манчестер Юнайтед" в 13-й раз стал обладателем Кубка Англии по футболу

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:1 в финальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В составе победителей голы забили Алехандро Гарначо (30-я минута) и Кобби Майну (39). У проигравших отличился Жереми Доку (87).

"Манчестер Юнайтед" в 13-й раз стал победителем турнира и впервые с сезона-2015/16. Рекорд принадлежит лондонскому "Арсеналу" (14). "Манчестер Сити" побеждал семь раз. В прошлом сезоне "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в финале со счетом 2:1.

По итогам сезона чемпионата Англии "Манчестер Сити" в четвертый раз подряд стал победителем турнира. "Манчестер Юнайтед" занял восьмое место. "Манчестер Сити" одержал две победы в национальном первенстве - 3:1 дома и 3:0 в гостях. Благодаря победе в Кубке Англии "Манчестер Юнайтед" выступит на групповом этапе Лиги Европы. Команды сыграют в матче за Суперкубок Англии, который пройдет в августе.

Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим клубным футбольным турниром, манчестерское дерби состоялось в финале турнира во второй раз в истории.