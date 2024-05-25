Определился чемпион России по футболу

Футбольный «Зенит» завоевал чемпионство сезона 2023 — 2024, одержав волевую победу над «Ростовом». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Российской премьер-лиги (РПЛ).

© пресс-служба ФК "Зенит"

«Зенит» вырывает золото на финише. Какая развязка!» — отмечают организаторы чемпионата.

Решающий матч состоялся в субботу в Петербурге. На 54-й минуте первыми забили ростовчане, голом отметился Роналдо.

На 65-й минуте зенитовец Густаво Мантуан реализовал пенальти, а за 5 минут до конца встречи его одноклубник Артур принёс петербуржцам победу и золотую медаль.

«Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда стала чемпионом шестой раз подряд.

В другом решающем матче премьер-лиги «Краснодар» дома победил «Динамо» 1:0. Гол забил Кордоба на 52-й минуте.

«Балтика» и «Сочи» вылетели из РПЛ

Таким образом, обладателем серебряной награды РПЛ стал «Краснодар» с 56 очками. На третьем месте московское «Динамо», также набравшее 56 очков, но пропустившее вперед краснодарцев по итогам личных встреч.