«Балтика» и «Сочи» вылетели из РПЛ

«Балтика» и «Сочи» напрямую вылетели из РПЛ в Первую лигу, не выиграв в своих матчах в 30-м туре РПЛ.

«Балтика» проиграла «Локомотиву» со счетом 1:3. В составе «железнодорожников» голы забили Антон Миранчук, Артем Карпукас и Тимур Сулейманов.

Таким образом, «Балтика» вылетела из РПЛ сразу после выхода из Первой лиги.

«Сочи» сыграл вничью с «Рубином» со счетом 1:1. «Южане» не сыграют в РПЛ впервые с сезона с 2018/19.

Им на замену придут «Химки» и «Динамо» (Махачкала), занявшие в Первой лиге первое и второе места соответственно.

РПЛ. 30-й тур

Голы: Миранчук, 8 (0:1); Карпукас, 66 (0:2); Лисакович, 76, пен., (1:2): Сулейманов, 88 (1:3)

Голы: Даку, 22 (1:0); Гуриарапа (1:1)